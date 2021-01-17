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    «Бруклин» обыграл «Орландо» в первом матче Хардена, «Филадельфия» проиграла «Мемфису»

    Баскетбол НБА Мемфис Гриззлиз Филадельфия Сиксерс Майами Хит Детройт Пистонс Торонто Рэпторс Шарлотт Хорнетс Орландо Мэджик Бруклин Нетс Сан-Антонио Спёрс Хьюстон Рокетс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» победил «Орландо» со счетом 122:115 (29:26, 23:24, 32:33, 38:32).

    Джеймс Харден
    Джеймс Харден

    Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 42 очка. Джеймс Харден, для которого это первая игра за «Бруклин», оформил трипл-дабл из 32 очков, 12 подборов и 14 передач.

    У «Мэджик» дабл-дабл на свой счет записал Никола Вучевич — 34 очка и 10 подборов.

    Для «Орландо» это поражение стало пятым кряду, а «Бруклин» выиграл в третьем матче подряд.

    Еще в одной игре «Мемфис» победил «Филадельфию» со счетом 106:104 (25:26, 35:28, 28:22, 18:28).

    Самым результативным в составе победителей стал Джа Морант, набравший 17 очков. На счету Брэндона Кларка дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов.

    У «Сиксерс» больше всех набрал Шейк Милтон — 28 очков. Еще 21 очко принес Тобиас Харрис, в активе Бена Симмонса дабл-дабл из 11 очков и 16 подборов.

    После этого матча «Филадельфия» с девятью победами занимает четвертое место в Восточной конференции, «Мемфис» с шестью победами — на девятой строчке Запада.

    Другие результаты:

    «Сан-Антонио» — «Хьюстон» 103:91 (21:30, 29:23, 25:19, 28:19)
    «Торонто» — «Шарлотт» 116:113 (31:27, 35:37, 22:23, 28:26)
    «Майами» — «Детройт» 100:120 (23:29, 33:23, 19:38, 25:30)

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