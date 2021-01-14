Куртинайтис: Вновь крупно проиграли щит, позволив «Анадолу Эфес» взять на 15 подборов больше

Главный тренер «Химок»прокомментировал поражение в матче с(60:99).

«Поздравляю "Анадолу Эфес" с хорошо проделанной работой, они показали прекрасную игру.

Мы были недостаточно быстрыми, наша энергия была вдвое меньше той, что продемонстрировали игроки "Эфеса".

За такой короткий промежуток времени нам не удалось решить некоторые проблемы, особенно с подбором, и сегодня мы вновь крупно проиграли щит, позволив сопернику взять на 15 подборов больше.

В этом и заключается главная причина поражения», — приводит слова Куртинайтиса пресс-служба подмосковной команды.

После этой встречи «Химки», потерпев 18-е поражение на турнире, занимают последнее место в турнирной таблице.