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    «Цмоки-Минск» выиграл у «Нижнего Новгорода»

    Баскетбол Лига ВТБ Цмоки-Минск Нижний Новгород Астана Локомотив-Кубань
    «Цмоки-Минск» одержал победу над «Нижним Новгородом» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Белоруссии, завершилась со счетом 77:76 (12:22, 25:17, 25:17, 15:20).

    Самым результативным в составе победителей стал Роберт Лоури, записавший на свой счет 27 очков, 5 подборов и 4 передач.

    У нижегородцев 24 очка набрал Артем Комолов.

    В турнирной таблице «Цмоки-Минск» занимает 11-е место (2 победы, 8 поражений), а «Нижний Новгород» — третье (6 побед, 3 поражения).

    В еще одном матче «Астана» одержала победу над «Локомотивом-Кубанью» — 86:82 (20:22, 20:21, 24:19, 22:20).

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