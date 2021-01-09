«Цмоки-Минск» выиграл у «Нижнего Новгорода»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Белоруссии, завершилась со счетом 77:76 (12:22, 25:17, 25:17, 15:20).

Самым результативным в составе победителей стал Роберт Лоури, записавший на свой счет 27 очков, 5 подборов и 4 передач.

У нижегородцев 24 очка набрал Артем Комолов.

В турнирной таблице «Цмоки-Минск» занимает 11-е место (2 победы, 8 поражений), а «Нижний Новгород» — третье (6 побед, 3 поражения).

В еще одном матче «Астана» одержала победу над «Локомотивом-Кубанью» — 86:82 (20:22, 20:21, 24:19, 22:20).