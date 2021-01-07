«Филадельфия» победила «Вашингтон», «Клипперс» обыграли «Голден Стэйт»

обыграласо счетом в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 141:136 (33:24, 49:43, 34:39, 25:30).

У проигравших лучшим стал защитник Брэдли Бил, набравший рекордные для себя 60 очков. Дабл-дабл сделал защитник Расселл Уэстбрук (20 очков + 12 подборов).

У победителей 38 очков на счету центрового Джоэла Эмбиида. Еще 28 оков принес Сет Карри, на счету Бена Симмонса дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов.

«Филадельфия» занимает первое место в Восточной конференции, одержав 6 побед в 7 матчах. «Вашингтон» расположился на 13-й строчке с 2 победами в 7 встречах.

В еще одной игре «Голден Стэйт» уступил «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 101:108 (15:21, 36:31, 26:31, 24:25).

Самыми результативными в составе победителей стали Кавай Леонард и Пол Джордж, набравшие по 21 очку. Вдобавок Джордж оформил дабл-дабл, записав к своим очкам 12 подборов.

У «Уорриорз» больше всех набрали Эндрю Уиггинс и Эрик Пэскелл — по 19 очков.

«Клипперс» занимает третье место в Западной конференции, одержав 6 побед при трех поражениях, «Голден Стэйт» идет там же седьмым, выиграв 4 игры из 8.

Другие результаты:

«Орландо» — «Кливленд» 105:94 (15:23, 36:22, 32:19, 22:30)

«Индиана» — «Хьюстон» 114:107 (35:30, 27:26, 28:31, 24:20)

«Нью-Йорк» — «Юта» 112:100 (20:27, 24:29, 34:19, 34:25)

«Майами» — «Бостон» 105:107 (26:34, 19:19, 35:27, 25:27)

«Атланта» — «Шарлотт» 94:102 (11:27, 29:32, 27:22, 27:21)

«Нью-Орлеан» — «Оклахома-Сити» 110:111 (34:26, 25:28, 19:34, 32:23)

«Милуоки» — «Детройт» 130:115 (44:33, 38:23, 26:26, 22:33)

«Финикс» — «Торонто» 123:115 (22:25, 36:29, 38:33, 27:28)

«Сакраменто» — «Чикаго» 128:124 (28:25, 34:34, 31:34, 35:31) 0