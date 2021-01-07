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    «Филадельфия» победила «Вашингтон», «Клипперс» обыграли «Голден Стэйт»

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Клипперс Чикаго Буллз Сакраменто Кингз Финикс Санз Торонто Рэпторс Милуоки Бакс Детройт Пистонс Оклахома-Сити Тандер Шарлотт Хорнетс Атланта Хоукс Бостон Селтикс Майами Хит Юта Джаз Нью-Йорк Никс Хьюстон Рокетс Индиана Пэйсерс Орландо Мэджик Кливленд Кавальерс Вашингтон Уизардс Филадельфия Сиксерс
    «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» со счетом в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 141:136 (33:24, 49:43, 34:39, 25:30).

    Брэдли Бил
    Брэдли Бил

    У проигравших лучшим стал защитник Брэдли Бил, набравший рекордные для себя 60 очков. Дабл-дабл сделал защитник Расселл Уэстбрук (20 очков + 12 подборов).

    У победителей 38 очков на счету центрового Джоэла Эмбиида. Еще 28 оков принес Сет Карри, на счету Бена Симмонса дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов.

    «Филадельфия» занимает первое место в Восточной конференции, одержав 6 побед в 7 матчах. «Вашингтон» расположился на 13-й строчке с 2 победами в 7 встречах.

    В еще одной игре «Голден Стэйт» уступил «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 101:108 (15:21, 36:31, 26:31, 24:25).

    Самыми результативными в составе победителей стали Кавай Леонард и Пол Джордж, набравшие по 21 очку. Вдобавок Джордж оформил дабл-дабл, записав к своим очкам 12 подборов.

    У «Уорриорз» больше всех набрали Эндрю Уиггинс и Эрик Пэскелл — по 19 очков.

    «Клипперс» занимает третье место в Западной конференции, одержав 6 побед при трех поражениях, «Голден Стэйт» идет там же седьмым, выиграв 4 игры из 8.

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Кливленд» 105:94 (15:23, 36:22, 32:19, 22:30)
    «Индиана» — «Хьюстон» 114:107 (35:30, 27:26, 28:31, 24:20)
    «Нью-Йорк» — «Юта» 112:100 (20:27, 24:29, 34:19, 34:25)
    «Майами» — «Бостон» 105:107 (26:34, 19:19, 35:27, 25:27)
    «Атланта» — «Шарлотт» 94:102 (11:27, 29:32, 27:22, 27:21)
    «Нью-Орлеан» — «Оклахома-Сити» 110:111 (34:26, 25:28, 19:34, 32:23)
    «Милуоки» — «Детройт» 130:115 (44:33, 38:23, 26:26, 22:33)
    «Финикс» — «Торонто» 123:115 (22:25, 36:29, 38:33, 27:28)
    «Сакраменто» — «Чикаго» 128:124 (28:25, 34:34, 31:34, 35:31) 0

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