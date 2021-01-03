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    Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» победить «Локомотив-Кубань»

    Баскетбол Лига ВТБ Локомотив-Кубань Химки Енисей Зенит
    «Химки» одержали победу над «Локомотивом-Кубанью» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 102:91 (31:27, 23:24, 28:23, 20:17).

    У победителей Алексей Швед оформил дабл-дабл — 30 очков и 12 передач, Девин Букер набрал 21 очко и сделал 8 подборов.

    В составе проигравшей команды самым результативным стал Джордан Кроуфорд, набравший 34 очка.

    В турнирной таблице «Химки» занимают седьмое место (5 побед, 5 поражений), а «Локомотив-Кубань» — четвертое (8 побед, 4 поражения).

    В еще одном матче «Енисей» у себя дома потерпел поражение от «Зенита» — 67:85 (17:16, 17:29, 20:25, 13:15). 0

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