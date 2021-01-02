«Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио», Леброн Джеймс оформил трипл-дабл

Минувшей ночью за океаном состоялся очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

В одном из матчей «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал выездную победу над «Сан-Антонио» со счетом 109:103 (25:31, 33:26, 23:28, 28:18).

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 26 очков, 11 подборов и 10 передач.

Самым результативным в составе гостей стал Энтони Дэвис, добавивший к 34 очкам 11 подборов.

У «Сан-Антонио» дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов в активе Келдона Джонсона.

60 очков Леброна и Дэвиса

Еще в одной встрече «Даллас» выиграл на своей площадке у «Майами» — 93:83 (20:16, 26:15, 27:22, 20:30). Лучшим в составе победителей был Лука Дончич, ставший автором дабл-дабла из 27 очков и 15 подборов.

Очередной перфоманс Дончича

Результаты остальных матчей

«Детройт» — «Бостон» 96:93 (27:12, 28:28, 24:33, 17:20)

«Шарлотт» — «Мемфис» 93:108 (19:23, 28:30, 20:30, 26:25)

«Бруклин» — «Атланта» 96:114 (23:29, 29:32, 21:28, 23:25)

«Миннесота» — «Вашингтон» 109:130 (25:37, 32:23, 14:40, 38:30)

«Милуоки» — «Чикаго» 126:96 (27:21, 35:19, 34:35, 30:21)

«Юта» — «Клипперс» 106:100 (31:19, 20:23, 33:23, 22:35)

«Денвер» — «Финикс» 103:106 (32:34, 17:26, 29:27, 25:19)

«Голден Стэйт» — «Портленд» 98:123 (21:36, 34:31, 25:31, 18:25) 0