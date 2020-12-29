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    «Химки» проиграли дома «Олимпиакосу» в Евролиге

    Баскетбол Евролига Химки Олимпиакос
    Подмосковные «Химки» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги уступили греческому «Олимпиакосу» со счетом 88:105 (23:26, 27:25, 14:27, 24:27).

    «Химки»
    «Химки»

    Самым результативным игроком матча стал защитник «Олимпиакоса» Костас Слукас, на счету которого 25 очков и 5 передач.

    У «Химок» 22 очка набрал разыгрывающий Алексей Швед. По 17 очков добавили Егор Вяльцев и Джордан Мики.

    Греческий клуб поднялся на девятое место. У пирейцев восемь побед в 16 матчах.

    «Химки» находятся на последней 18-й строчке таблицы, выиграв лишь две игры из 17. Серия поражений подмосковной команды составляет девять встреч.

    8 января состоятся матчи «Жальгирис» — «Химки» и «Олимпиакос» — «Бавария». 0

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