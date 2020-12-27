Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом 2020 года

Леброн Джеймс
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Джеймс, который уже получал эту награду трижды за свою карьеру (2013, 2016, 2018), а также был назван лучшим спортсменом десятилетия, с небольшим перевесом обошел квотербека «Канзас-Сити» Патрика Махоумса и чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.
«Я хочу мотивировать людей играть в баскетбол, но также хочу участвовать в объединении людей, чтобы иметь голос против несправедливости. Сейчас я могу оказывать больше влияние вне паркета», — сказал Джеймс.
Награда AP впервые была вручена в 1931 году. Джеймс сравнялся с Лэнсом Армстронгом и Тайгером Вудсом по количеству званий «спортсмен года» среди мужчин. 0