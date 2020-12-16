«Химки» потерпели шестое поражение подряд в Евролиге

одержала победу надв домашнем матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Палау Блауграна», завершилась со счетом 87:74 (32:25, 19:16, 18:12, 18:21).

Лучшим у каталонского клуба стал форвард Никола Миротич, набравший 24 очка.

Самым результативным игроком у «Химок» стал Алексей Швед, в активе которого 22 очка, 9 подборов, 6 передач и 3 перехвата.

Это шестое поражение подряд для подмосковного клуба, который занимает последнее в турнирной таблице (2 победы, 12 поражений). «Барселона» идет первой (11 побед, 3 поражения). 0