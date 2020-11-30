Российские баскетболисты проиграли Италии в отборочном матче к ЧЕ-2022

Мужская баскетбольная сборная России в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2022 уступила команде Италии со счетом 66:70 (15:15, 16:21, 13:14, 22:20).

У победителей самым результативным стал Амедео Тесситори, набравший 27 очков.

В составе россиян дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Андрей Воронцевич.

Итальянцы одержали третью победу в трех матчах и возглавляют турнирную таблицу группы В.

Российская команда имеет в своем активе две победы при двух поражениях и расположилась на второй позиции.

В рамках квалификации Евробаскета-2022 свои следующие матчи сборная России проведет в феврале 2021 года.

Соперниками команды Сергея Базаревича будут Северная Македония и Эстония. 0