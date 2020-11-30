Российские баскетболисты проиграли Италии в отборочном матче к ЧЕ-2022

Сборная России
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У победителей самым результативным стал Амедео Тесситори, набравший 27 очков.
В составе россиян дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Андрей Воронцевич.
Итальянцы одержали третью победу в трех матчах и возглавляют турнирную таблицу группы В.
Российская команда имеет в своем активе две победы при двух поражениях и расположилась на второй позиции.
В рамках квалификации Евробаскета-2022 свои следующие матчи сборная России проведет в феврале 2021 года.
Соперниками команды Сергея Базаревича будут Северная Македония и Эстония. 0