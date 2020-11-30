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    Российские баскетболисты проиграли Италии в отборочном матче к ЧЕ-2022

    Баскетбол Сборная России Сборная Италии
    Мужская баскетбольная сборная России в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2022 уступила команде Италии со счетом 66:70 (15:15, 16:21, 13:14, 22:20).

    Сборная России
    Сборная России

    У победителей самым результативным стал Амедео Тесситори, набравший 27 очков.

    В составе россиян дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Андрей Воронцевич.

    Итальянцы одержали третью победу в трех матчах и возглавляют турнирную таблицу группы В.

    Российская команда имеет в своем активе две победы при двух поражениях и расположилась на второй позиции.

    В рамках квалификации Евробаскета-2022 свои следующие матчи сборная России проведет в феврале 2021 года.

    Соперниками команды Сергея Базаревича будут Северная Македония и Эстония. 0

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