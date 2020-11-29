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    Сборная России разгромила Эстонию в отборочном турнире Евробаскета

    Баскетбол Сборная России Сборная Эстонии
    Сборная России в гостевом отборочном турнире Евробаскета обыграла команду Эстонии с результатом 84:56 (18:12, 23:13, 21:15, 22:14).

    Сборная России
    Сборная России

    Самым результативным игроком встречи стал атакующий «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин, набравший 19 очков.

    В составе эстонцев 11 очками отметился Ионас Иосар.

    Россия лидирует в группе B, одержав две победы в трех играх.

    Второе место занимает Италия, выигравшая два своих матча их двух, третье — Эстония, победившая в одной встрече из трех, а четвертое — Северная Македония, проигравшая оба своих матча.

    30 ноября в Таллине должны состоятся матчи Россия — Италия и Эстония — Северная Македония.

    В финальный турнир чемпионата Европы выйдут по три лучшие команды из восьми групп. 0

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