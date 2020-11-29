Сборная России разгромила Эстонию в отборочном турнире Евробаскета

в гостевом отборочном турнире Евробаскета обыгралас результатом 84:56 (18:12, 23:13, 21:15, 22:14).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин, набравший 19 очков.

В составе эстонцев 11 очками отметился Ионас Иосар.

Россия лидирует в группе B, одержав две победы в трех играх.

Второе место занимает Италия, выигравшая два своих матча их двух, третье — Эстония, победившая в одной встрече из трех, а четвертое — Северная Македония, проигравшая оба своих матча.

30 ноября в Таллине должны состоятся матчи Россия — Италия и Эстония — Северная Македония.

В финальный турнир чемпионата Европы выйдут по три лучшие команды из восьми групп. 0