Сборная России разгромила Эстонию в отборочном турнире Евробаскета

Сборная России
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Самым результативным игроком встречи стал атакующий «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин, набравший 19 очков.
В составе эстонцев 11 очками отметился Ионас Иосар.
Россия лидирует в группе B, одержав две победы в трех играх.
Второе место занимает Италия, выигравшая два своих матча их двух, третье — Эстония, победившая в одной встрече из трех, а четвертое — Северная Македония, проигравшая оба своих матча.
30 ноября в Таллине должны состоятся матчи Россия — Италия и Эстония — Северная Македония.
В финальный турнир чемпионата Европы выйдут по три лучшие команды из восьми групп. 0