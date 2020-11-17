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    Куртинайтис: После стольких поражений «Химкам» не так просто вернуться на победный путь

    Баскетбол Химки Зенит Евролига
    Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу команды в матче Евролиги против «Зенита» (88:83).

    Римас Куртинайтис
    Римас Куртинайтис

    «Отличная победа, добытая на выезде против очень хорошей команды. Все знают наши проблемы, и после стольких поражений подряд не так просто вернуться на победный путь.

    Безусловно, эта победа придаст нам эмоций и уверенности, что очень понадобится в следующих встречах.

    В нескольких наших последних матчах мы были близки к успеху, сделали из тех поражений выводы, особенно из последних минут, и сегодня мы сыграли действительно хорошо.

    Уступали все время, но проявили характер и терпение, благодаря чему уже мы контролировали концовку», — приводит слова специалиста пресс-служба «Химок».

    После этой игры «Химки», одержав вторую победу в текущем сезоне, поднялись на 16-ю строчку в турнирной таблице, «Зенит», имея три победы после пяти матчей, расположился на десятом месте. 0

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