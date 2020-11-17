Куртинайтис: После стольких поражений «Химкам» не так просто вернуться на победный путь

Главный тренер «Химок»прокомментировал победу команды в матче Евролиги против «Зенита» (88:83).

«Отличная победа, добытая на выезде против очень хорошей команды. Все знают наши проблемы, и после стольких поражений подряд не так просто вернуться на победный путь.

Безусловно, эта победа придаст нам эмоций и уверенности, что очень понадобится в следующих встречах.

В нескольких наших последних матчах мы были близки к успеху, сделали из тех поражений выводы, особенно из последних минут, и сегодня мы сыграли действительно хорошо.

Уступали все время, но проявили характер и терпение, благодаря чему уже мы контролировали концовку», — приводит слова специалиста пресс-служба «Химок».

После этой игры «Химки», одержав вторую победу в текущем сезоне, поднялись на 16-ю строчку в турнирной таблице, «Зенит», имея три победы после пяти матчей, расположился на десятом месте. 0