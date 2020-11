Матч «Зенита» и «Милана» в Евролиге перенесен

Пресс-служба Евролиги сообщила о переносе матча регулярного чемпионата между питерскими итальянским

Причиной переноса игры стали проблемы в итальянской команде, в которой 8 баскетболистов сдали положительные тесты на COVID-19.

Именно «Милан» подал прошение о переносе матча с «Зенитом». Клуб не сможет выставить на игру 8 игроков, необходимых для заполнения заявки.

Изначально встреча была запланирована на 11 ноября. О новой дате проведения встречи будет объявлено позже.

❗️L’ @EuroLeague sospende la disputa di Zenit San Pietroburgo-A|X Armani Exchange Milano ➡️ https://t.co/1AP9s7ODwc

❗️Zenit St. Petersburg-Olimpia Milan has been suspended, will be rescheduled ➡️ https://t.co/mUSxyyYszQ#insieme #EuroLeague pic.twitter.com/4fw8b3sq7F