«Клипперс» повели в серии с «Далласом», «Юта» разгромила «Денвер»

в матче первого раунда плей-офф НБА обыгралсо счетом 130:122 (23:23, 45:31, 34:31, 28:37).

Самым результативным у победителей стал Кавай Леонард, набравший 36 очков при 9 подборах и 8 передачах. Пол Джордж набрал 11 очков, сделал 9 подборов и 7 передач.

У «Далласа» дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов оформил Кристапс Порзингис. Лука Дончич сделал трипл-дабл — 13 очков, 10 подборов, 10 передач.

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Клипперс». Следующий матч противостояния состоится 23 августа.

В другом матче «Бостон» обыграл «Филадельфию» со счетом 102:94 (26:24, 25:25, 25:23, 26:22).

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 13 подборов и 1 передачи.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кемба Уокер, набравший 24 очка.

Счет в серии стал 3:0 в пользу «Селтикс». Следующая игра пройдет 23 августа.

Еще в одном поединке «Юта» одолела «Денвер» со счетом 124:87 (25:14, 34:28, 35:20, 30:25).

Самый значительный вклад в победу «Юты» внёс американский разыгрывающий Майк Конли, на счету которого 27 очков и 4 передачи.

Лучшую результативность в составе «Денвера» продемонстрировал сербский центровой Никола Йокич — 15 очков, 5 подборов и 6 передач.

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Юты». Следующий матч пройдет 24 августа. 0