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    «Клипперс» повели в серии с «Далласом», «Юта» разгромила «Денвер»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс Бостон Селтикс Филадельфия Сиксерс Денвер Наггетс
    «Клипперс» в матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Даллас» со счетом 130:122 (23:23, 45:31, 34:31, 28:37).

    Кавай Леонард
    Кавай Леонард

    Самым результативным у победителей стал Кавай Леонард, набравший 36 очков при 9 подборах и 8 передачах. Пол Джордж набрал 11 очков, сделал 9 подборов и 7 передач.

    У «Далласа» дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов оформил Кристапс Порзингис. Лука Дончич сделал трипл-дабл — 13 очков, 10 подборов, 10 передач.

    Счет в серии стал 2:1 в пользу «Клипперс». Следующий матч противостояния состоится 23 августа.

    В другом матче «Бостон» обыграл «Филадельфию» со счетом 102:94 (26:24, 25:25, 25:23, 26:22).

    Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 13 подборов и 1 передачи.

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Кемба Уокер, набравший 24 очка.

    Счет в серии стал 3:0 в пользу «Селтикс». Следующая игра пройдет 23 августа.

    Еще в одном поединке «Юта» одолела «Денвер» со счетом 124:87 (25:14, 34:28, 35:20, 30:25).

    Самый значительный вклад в победу «Юты» внёс американский разыгрывающий Майк Конли, на счету которого 27 очков и 4 передачи.

    Лучшую результативность в составе «Денвера» продемонстрировал сербский центровой Никола Йокич — 15 очков, 5 подборов и 6 передач.

    Счет в серии стал 2:1 в пользу «Юты». Следующий матч пройдет 24 августа. 0

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