«Лейкерс» разгромили «Портленд», «Орландо» проиграл «Милуоки»

в матче первого раунда плей-офф НБА обыгралисо счетом 111:88 (27:19, 29:20, 32:19, 23:30).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Энтони Дэвис, у которого 31 очко и 11 подборов. Леброн Джеймс набрал 10 очков, сделал 7 передач и 6 подборов.

За «Трэйл Блэйзерс» 18 очков набрал Дэмьен Лиллард, который в концовке 3-й четверти получил травму пальца и больше на площадку не вернулся.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:1. Следующий матч состоится 23 августа.

В другом матче дня «Милуоки» обыграл «Орландо» со счетом 111:96 (25:13, 39:30, 29:30, 18:23).

Самым результативным игроком в составе победителей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, записавший на свой счет дабл-дабл: 28 очков и 20 подборов. Еще один дабл-дабл — на счету легкого форварда Пэта Коннотона: 15 очков и 11 подборов.

Среди игроков «Мэджик» лучшие показатели у черногорца Николы Вучевича: 32 очка и 10 подборов.

Счет в серии стал 1:1. Третий матч состоится 22 августа. 0