«Лейкерс» выиграли у «Денвера», «Майами» разгромил «Индиану»

на последних секундах вырвал победу ув матче регулярного чемпионата НБА — 124:121 (31:25, 33:34, 24:29, 36:33).

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 29 очков, 12 передач и 1 подбора. На счету Энтони Дэвиса 27 очков, 6 подборов и 5 передач.

Самым результативным у «Денвера» стал Пи Джей Дозье, набравший 18 очков.

«Лос-Анджелес Лейкерс» является лидером Западной конференции, «Денвер» занимает третье место.

В еще одном матче дня «Майами» разгромил «Индиану» со счетом 114:92 (23:19, 25:29, 37:23, 29:21).

Лучшую результативность в игре продемонстрировал форвард «Майами» Джимми Батлер, который собрал дабл-дабл из 19 очков, 11 подборов и 5 передач.

Еще 18 очков заработал Деррик Джонс. За «Индиану» 14 очков набрал Виктор Оладипо.

«Майами» одержал свою третью победу в шести матчах после рестарта сезона. «Индиана» проиграла вторую встречу из шести. До конца регулярки командам осталось провести по два матча.

Другие результаты:

«Милуоки» — «Торонто» — 106:114 (31:36, 22:31, 22:21, 31:26)

«Юта» — «Даллас» — 114:122 (38:30, 32:24, 30:34, 14:34)

«Финикс» — «Оклахома» — 128:101 (23:37, 42:27, 33:17, 30:20) 0