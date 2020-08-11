ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаТрансферный дайджест. 4-10 августа
  • 07:00
    • «Рейнджерс» получили первый выбор на драфте НХЛ
  • 08:29
    • «Лейкерс» выиграли у «Денвера», «Майами» разгромил «Индиану»
  • 07:16
    • Экс-игрок «Локомотива» интересен клубу Бекхэма
  • 00:39
    • Пенальти вывел «МЮ» в полуфинал Лиги Европы
  • 23:54
    • «Интер» обыграл «Байер» и вышел в полуфинал Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Лейкерс» выиграли у «Денвера», «Майами» разгромил «Индиану»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Денвер Наггетс
    «Лос-Анджелес Лейкерс» на последних секундах вырвал победу у «Денвера» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:121 (31:25, 33:34, 24:29, 36:33).

    Леброн Джеймс
    Леброн Джеймс

    Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 29 очков, 12 передач и 1 подбора. На счету Энтони Дэвиса 27 очков, 6 подборов и 5 передач.

    Самым результативным у «Денвера» стал Пи Джей Дозье, набравший 18 очков.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» является лидером Западной конференции, «Денвер» занимает третье место.

    В еще одном матче дня «Майами» разгромил «Индиану» со счетом 114:92 (23:19, 25:29, 37:23, 29:21).

    Лучшую результативность в игре продемонстрировал форвард «Майами» Джимми Батлер, который собрал дабл-дабл из 19 очков, 11 подборов и 5 передач.

    Еще 18 очков заработал Деррик Джонс. За «Индиану» 14 очков набрал Виктор Оладипо.

    «Майами» одержал свою третью победу в шести матчах после рестарта сезона. «Индиана» проиграла вторую встречу из шести. До конца регулярки командам осталось провести по два матча.

    Другие результаты:

    «Милуоки» — «Торонто» — 106:114 (31:36, 22:31, 22:21, 31:26)
    «Юта» — «Даллас» — 114:122 (38:30, 32:24, 30:34, 14:34)
    «Финикс» — «Оклахома» — 128:101 (23:37, 42:27, 33:17, 30:20) 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» начнет чемпионат без раскачки?
  • «Ротор» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • В Дуйсбурге матч будет результативным
  • «Вулверхэмптон» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Шахтер» Д и «Базель» не будут стесняться атаковать
  • «Шахтер» Д — «Базель». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ротор — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шахтер — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шанхай СИПГ — Ухань Чжоэр
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Шанхай СИПГ — Ухань Чжоэр
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вегас — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •