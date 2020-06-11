Еврокубок выделил три места для клубов из Единой лиги ВТБ

Число представителей Единой лиги ВТБ в Еврокубке будет увеличено с двух до трех, сообщает Eurohoops.net

Окончательный список участников Еврокубка в сезоне-2020/21 должен быть утвержден на собрании акционеров турнира в понедельник 15 июня.

Начиная с 7 мая было подано 32 заявки на участие в розыгрыше второго по статуса турнира континента из 16 стран.

Казанский УНИКС гарантировано выступит в Еврокубке, поскольку в минувшем сезоне, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, добрался до четвертьфинала.

Также в турнире образовалось два свободных места для команд из Турции, поскольку «Галатасарай» и «Тофаш» приняли решение перейти в Лигу чемпионов ФИБА.

В прошлом сезоне в турнире выступали УНИКС и «Локомотив-Кубань». 0