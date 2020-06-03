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    ЦСКА объявил об уходе форварда

    Баскетбол ЦСКА Лига ВТБ
    Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил об уходе из команды форварда Кайла Хайнса.

    Кайл Хайнс
    Кайл Хайнс

    Двукратный победитель Евролиги в составе «армейцев» продолжит карьеру в другой команде.

    Американец провел в московской команде 414 матчей (это пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, сделал 1703 подбора (третий), сделал 284 блок-шота (второй).

    «Это далеко не лучший день для клуба и наших болельщиков. Конечно, каждому из нас казалось, что Кайл и ЦСКА связаны неразрывно, мы еще до сегодняшнего утра надеялись продолжить сотрудничество, но все же жизнь дает нам новые испытания. Кайл провел у нас семь великолепных сезонов, помог выиграть два титула чемпиона Евролиги, блестяще справлялся с функциями капитана, стал настоящим символом команды.

    Его вклад в наши общие успехи нельзя переоценить, и мы с большим уважением относимся к решению игрока принять новый вызов, начать новый этап в своей жизни. Нам — товарищам по команде, тренерам, штабу клуба, болельщикам — будет недоставать Кайла, будем скучать по Джианне, Ане и Джастину, мы все желаем здоровья и счастья всей дружной семье Хайнсов. Огромное спасибо за все эти годы! Еще увидимся», — заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

    Ранее появилась информация о том, что американец перейдет в «Милан».

    «Трудно передать словами, что значили для меня и моей семьи эти семь лет. ЦСКА навсегда останется в моем сердце, всегда будет моим домом. Спасибо господину Иванову, господину Ватутину, госпоже Фураевой за возможность выступать за ЦСКА. Спасибо тренеру Итудису, который сделал из меня не только лучшего игрока, но и лучшего человека на паркете и вне его.

    Спасибо каждому из штаба, из организации, за то, что приняли меня как своего. Всем моим партнерам по команде, бывшим и нынешним: для меня было честью и привилегией быть вместе с вами на площадке. Болельщикам: спасибо за вашу страсть, вашу поддержку на протяжении всех этих лет. Москве и России: спасибо, что подарили моей семьей дом. Мне будет всех очень не хватать», — сказал Хайнс 0

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