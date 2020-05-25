Ватутин — о завершении сезона Евролиги: Лучше ужасный конец, чем ужас без конца

Президент ЦСКАпрокомментировал решение Евролиги досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса.

«Здесь можно найти два позитивных момента, лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

С пониманием того, что сезон завершен, нужно заниматься планированием сезона будущего, так как есть много моментов, которые нужно обсудить, подсчитать убытки и т. д., выходить на переговоры с игроками.

Мы предполагаем, что эти суммы будут несколько иными, чем они были прежде.

Второй момент, что немаловажно для "Химок" и "Зенита" — состав участников Евролиги на следующий год не изменится.

Нас ждут непростые времена и мне хочется отметить, что клубы Евролиги всегда старались быть едиными и даже с учетом обсуждения по тяжелейшему вопросу показало, что клубы Евролиги сохраняют единство и мыслят одинаково», — сказал Ватутин в эфире программы «Все на Матч!». 0