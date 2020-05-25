Итудис: В этом году чемпион Евролиги — COVID-19

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал решение о досрочном завершении сезона Евролиги.

«Сегодня печальный день для Евролиги и баскетбола. В то же время, считаю, что ответственные лица, с учетом обстоятельств, приняли мудрое решение, которое я полностью поддерживаю.

Всем нам нравится соревноваться, хочется короновать чемпиона, но, к сожалению, в этом году чемпион — COVID-19. И чтобы его победить, нужна соответствующая подготовка.

Хочу поблагодарить наших владельцев и всех спонсоров, сказать спасибо болельщикам за терпение. Нам потребуется время, чтобы принять все реалии новой эры, осознать ситуацию», — цитируют греческого тренера ЦСКА «Известия».

Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен из-за пандемии в начале марта. 25 марта руководство турнира приняло решение о том, что сезон не будет доигран.

ЦСКА после 28 туров из 34 занимал четвертое место, одержав 19 побед. 0