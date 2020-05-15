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    «Зенит» проявляет интерес к Шведу

    Баскетбол Зенит Химки Лига ВТБ НБА
    Питерский «Зенит» заинтересован в услугах разыгрывающего защитника подмосковных «Химок» Алексее Шведе, сообщает Eurohoops.

    Алексей Швед
    Алексей Швед

    Контракт игрока заканчивается этим летом, после чего он станет свободным агентом. Представитель баскетболиста Обрад Фимич не исключил возвращения Шведа в НБА.

    Ранее генеральный директор «Химок» Павел Астахов сообщил, что клуб работает над продлением контракта с игроком.

    Позже Астахов признался, что «переговоры со Шведом и вообще все переговоры сейчас на паузе, всё приостановлено».

    На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, 2,7 подбора и 6,2 передачи за матч.

    В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру. 0

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