«Зенит» проявляет интерес к Шведу

Питерскийзаинтересован в услугах разыгрывающего защитника подмосковных «Химок», сообщает Eurohoops

Контракт игрока заканчивается этим летом, после чего он станет свободным агентом. Представитель баскетболиста Обрад Фимич не исключил возвращения Шведа в НБА.

Ранее генеральный директор «Химок» Павел Астахов сообщил, что клуб работает над продлением контракта с игроком.

Позже Астахов признался, что «переговоры со Шведом и вообще все переговоры сейчас на паузе, всё приостановлено».

На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, 2,7 подбора и 6,2 передачи за матч.

В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру. 0