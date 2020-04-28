Швед: Буду играть еще лет 5-6 точно

Алексей Швед
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«Большую часть времени сидим дома, стараемся не выходить на улицу. Это началось с того момента, как отодвинули игры Лиги ВТБ и Евролиги.
Уже тогда старался меньше выходить. Только ездил на тренировки. А сейчас максимум спускаюсь погулять с собакой возле дома или сходить в магазин прямо в доме.
Конечно, скучаю без баскетбола. Сейчас в мире такая ситуация, что лучше пересидеть дома.
Карантин пройдет, и все вернутся к обычной жизни. К делам, к работе. Сейчас главное — это поменьше находиться на улице и не болеть.
До скольких лет хотел бы профессионально играть? Еще лет 5-6 точно», — сказал Швед в интервью телеканалу «Матч ТВ». 0