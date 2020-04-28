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    Швед: Буду играть еще лет 5-6 точно

    Баскетбол Химки Лига ВТБ Евролига
    Защитник «Химок» Алексей Швед рассказал, как изменился его распорядок дня после введения режима самоизоляции.

    Алексей Швед
    Алексей Швед

    «Большую часть времени сидим дома, стараемся не выходить на улицу. Это началось с того момента, как отодвинули игры Лиги ВТБ и Евролиги.

    Уже тогда старался меньше выходить. Только ездил на тренировки. А сейчас максимум спускаюсь погулять с собакой возле дома или сходить в магазин прямо в доме.

    Конечно, скучаю без баскетбола. Сейчас в мире такая ситуация, что лучше пересидеть дома.

    Карантин пройдет, и все вернутся к обычной жизни. К делам, к работе. Сейчас главное — это поменьше находиться на улице и не болеть.

    До скольких лет хотел бы профессионально играть? Еще лет 5-6 точно», — сказал Швед в интервью телеканалу «Матч ТВ». 0

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