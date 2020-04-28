Швед: Буду играть еще лет 5-6 точно

Защитник «Химок» Алексей Швед рассказал, как изменился его распорядок дня после введения режима самоизоляции.

«Большую часть времени сидим дома, стараемся не выходить на улицу. Это началось с того момента, как отодвинули игры Лиги ВТБ и Евролиги.

Уже тогда старался меньше выходить. Только ездил на тренировки. А сейчас максимум спускаюсь погулять с собакой возле дома или сходить в магазин прямо в доме.

Конечно, скучаю без баскетбола. Сейчас в мире такая ситуация, что лучше пересидеть дома.

Карантин пройдет, и все вернутся к обычной жизни. К делам, к работе. Сейчас главное — это поменьше находиться на улице и не болеть.

До скольких лет хотел бы профессионально играть? Еще лет 5-6 точно», — сказал Швед в интервью телеканалу «Матч ТВ». 0