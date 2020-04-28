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    НБА разрешила индивидуальные тренировки с 8 мая

    Баскетбол НБАКоронавирус в спорте
    Национальная баскетбольная ассоциация сделала официальное заявление относительно тренировочного процесса команд.

    С 8 мая в городах, где местные власти ослабили режим самоизоляции, можно будет проводить «ограниченные персональные тренировки», в которых будут принимать участие не более четырех игроков одновременно.

    Игроки должны будут носить защитные маски, кроме непосредственного тренировочного процесса.

    Главные тренеры и ассистенты не смогут присутствовать на занятиях. Командные тренировки по-прежнему находятся под запретом.

    Игрокам запрещено использовать для тренировок какие-либо другие залы, кроме тренировочных баз своих команд.

    Ранее сообщалось, что открытие тренировочных баз, которое было запланировано на 1 мая, будет перенесено на неделю.

    Текущий розыгрыш был приостановлен на неопределенный срок из-за распространения пандемии коронавируса. 0

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