НБА разрешила индивидуальные тренировки с 8 мая

Национальная баскетбольная ассоциация сделала официальное заявление относительно тренировочного процесса команд.

С 8 мая в городах, где местные власти ослабили режим самоизоляции, можно будет проводить «ограниченные персональные тренировки», в которых будут принимать участие не более четырех игроков одновременно.

Игроки должны будут носить защитные маски, кроме непосредственного тренировочного процесса.

Главные тренеры и ассистенты не смогут присутствовать на занятиях. Командные тренировки по-прежнему находятся под запретом.

Игрокам запрещено использовать для тренировок какие-либо другие залы, кроме тренировочных баз своих команд.

Ранее сообщалось, что открытие тренировочных баз, которое было запланировано на 1 мая, будет перенесено на неделю.

Текущий розыгрыш был приостановлен на неопределенный срок из-за распространения пандемии коронавируса. 0