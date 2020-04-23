Агент Шведа: Примем решение о продолжении карьеры, когда мир стабилизируется

Агент, представляющий защитника «Химок», заявил, что игрок примет решение по поводу своего будущего после того, как улучшится ситуация с коронавирусом.

«Впервые за многие годы Алексей станет свободным агентом. Швед — звезда "Химок" и один из лучших игроков Единой лиги ВТБ.

До пандемии коронавируса мы вели переговоры о новом контракте с "Химками". Они выразили желание продолжить сотрудничество, в то же время Алексей чувствует себя там как дома.

Но также две команды Евролиги не из России проявляют к нему большой интерес. Швед также хочет понять, какие предложения могут поступить из НБА.

Мы ждем, когда ситуация в мире станет лучше, и затем примем решение, где он продолжит свою карьеру», — передает слова Фимича Sportando.

В текущем сезоне Швед набирал в среднем 21,4 очка, 2,6 подбора и 6,2 передачи в Евролиге и 22,4 очка, 3,0 подбора и 9,2 передачи в Единой лиге ВТБ. 0