ФИБА проведет плей-офф Лиги чемпионов осенью в формате «Финала восьми»

Международная федерация баскетбола перенесла заключительные матчи Лиги чемпионов на осень из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт ФИБА.

Плей-офф турнира будет завершен в формате «Финала восьми». Четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал пройдут с 30 сентября по 4 октября.

Участниками соревнований станут все команды, которые преодолеют первый раунд плей-офф. Место проведения будет определено позже.

На данный момент определилилсь из восьми четвертьфиналистов: «Сарагоса» (Испания), «Мирафлорес» (Испания), «Нимбурк» (Чехия), АЕК (Греция), «Тюрк Телеком» (Турция) и «Хапоэль» (Иерусалим, Израиль).

Еще два участника определятся в третьих матчах пар 1/8 финала «Нижний Новгород» (Россия) — «Дижон» (Франция) и «Тенерифе» (Испания) — «Остенде» (Бельгия).

«Нижний Новгород» 4 марта уступил «Дижону» во Франции 77:88, а дома 11 марта победил 88:79. 0