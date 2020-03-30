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    Еремин: Не совсем правильно определять победителя Лиги ВТБ без плей-офф

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА Химки
    Глава тренерского совета РФБ Станислав Еремин считает, что не совсем правильно определять победителя Лиги ВТБ без розыгрыша плей-офф.

    Станислав Еремин
    Станислав Еремин

    «БК "Химки" провели отличный сезон, уверенно шли в лидерах. Радует, что впервые за много лет у армейцев появился реально равный конкурент. В этом сезоне химчане вполне могли выиграть серию у ЦСКА в плей-офф.

    Но стоит ли вручать им золотые медали в такой форс-мажорной ситуации? Думаю, что было бы не совсем правильно определять победителя без розыгрыша плей-офф, хотя исполком может принять и иное решение.

    Самое главное, найти компромисс, чтобы попытаться с меньшими потерями определить классификацию по этому году и отправить в еврокубки всех сильнейших», — сказал Еремин «Известиям».

    27 марта Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 без определения чемпиона. 0

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