«Самара» хочет подать заявку на вступление в Единую лигу ВТБ

Действующий чемпион Суперлиги-1 и обладатель Кубка России–2020готовит заявку на вступление в Единую лигу.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация с распространением угрозы коронавируса и экономической ситуацией в стране, но если все придет в норму, то мы подадим заявку на вступление в Единую лигу. Думаю, мы готовы к повышению в классе.

Об этом говорят наши стабильные результаты в Суперлиге-1, победа в Кубке России — 2020, а также выстраивание вертикали молодежных проектов и создание команды по баскетболу 3×3. В целом в нынешнем сезоне мы имели 10 команд в соревнованиях под эгидой РФБ и Единой лиги. Этим могут похвастаться единицы», — цитируют президента клуба Камо Погосяна «Известия».

Отметим, самарцы уже пытались попасть в Лигу ВТБ перед сезоном-2016/17, но тогда руководство турнира сделало выбор в пользу пермской «Пармы». 0