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    «Самара» хочет подать заявку на вступление в Единую лигу ВТБ

    Баскетбол Лига ВТБ
    Действующий чемпион Суперлиги-1 и обладатель Кубка России–2020 БК «Самара» готовит заявку на вступление в Единую лигу.

    «Самара» хочет подать заявку на вступление в Единую лигу ВТБ
    «Самара» хочет подать заявку на вступление в Единую лигу ВТБ

    «Посмотрим, как будет развиваться ситуация с распространением угрозы коронавируса и экономической ситуацией в стране, но если все придет в норму, то мы подадим заявку на вступление в Единую лигу. Думаю, мы готовы к повышению в классе.

    Об этом говорят наши стабильные результаты в Суперлиге-1, победа в Кубке России — 2020, а также выстраивание вертикали молодежных проектов и создание команды по баскетболу 3×3. В целом в нынешнем сезоне мы имели 10 команд в соревнованиях под эгидой РФБ и Единой лиги. Этим могут похвастаться единицы», — цитируют президента клуба Камо Погосяна «Известия».

    Отметим, самарцы уже пытались попасть в Лигу ВТБ перед сезоном-2016/17, но тогда руководство турнира сделало выбор в пользу пермской «Пармы». 0

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