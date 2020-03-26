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    Кириленко: Россия поборется за проведение следующего чемпионата мира

    Баскетбол Женский баскетбол Сборная России
    Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что Россия продолжит борьбу за организацию крупных баскетбольных турниров.

    Андрей Кириленко
    Андрей Кириленко

    Женский Кубок мира 2022 года пройдет в Австралии, на проведение турнира также претендовала Россия.

    «Конечно, поборемся за проведение следующего чемпионата мира. Я бы очень хотел, чтобы в России прошел большой баскетбольный форум.

    Были равные условия и заявки. Несколько моментов, которые заявку Австралии усиливали.

    Первый и, на мой взгляд, главный — три последних чемпионата мира были в Европе. Конечно, другой континент лучше для охвата баскетбола», — цитирует Кириленко ТАСС.

    В Австралии турнир пройдет во второй раз, впервые страна приняла мировое первенство в 1994 году.

    Кубок мира проводится раз в четыре года, в турнире принимают участие 12 команд, действующим победителем является сборная США. 0

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