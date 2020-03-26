Кириленко: Россия поборется за проведение следующего чемпионата мира

Президент Российской федерации баскетболазаявил, что Россия продолжит борьбу за организацию крупных баскетбольных турниров.

Женский Кубок мира 2022 года пройдет в Австралии, на проведение турнира также претендовала Россия.

«Конечно, поборемся за проведение следующего чемпионата мира. Я бы очень хотел, чтобы в России прошел большой баскетбольный форум.

Были равные условия и заявки. Несколько моментов, которые заявку Австралии усиливали.

Первый и, на мой взгляд, главный — три последних чемпионата мира были в Европе. Конечно, другой континент лучше для охвата баскетбола», — цитирует Кириленко ТАСС.

В Австралии турнир пройдет во второй раз, впервые страна приняла мировое первенство в 1994 году.

Кубок мира проводится раз в четыре года, в турнире принимают участие 12 команд, действующим победителем является сборная США. 0