ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Брейтуэйт Луч надежды для «Барсы». Брейтуэйт способен возродить каталонцев
  • 14:44
    • Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ в Чехии, Куклина — 10-я
  • 13:59
    • Whoscored назвал Головина лучшим в «Монако» в игре против «Ниццы»
  • 12:09
    • Логинов не выступит в масс-старте на этапе КМ в Чехии
  • 09:59
    • Прокуратура Швейцарии проверяет президента ФИФА Инфантино
  • 09:47
    • Адесанья победил Ромеро в главном бою UFC 248
    Все новости спорта

    «Калев» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

    Баскетбол Лига ВТБ Калев Астана
    «Калев» нанес гостевое поражение «Астане» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:78 (22:21, 15:18, 22:16, 24:23).

    «Калев» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
    «Калев» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

    Самым результативным в составе победителей стал Кайл Виналес, собравший коллекцию из 26 очков, 5 подборов и 9 передач. Дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов в активе Янари Йоэсаара.

    У «Астаны» дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов на счету Душана Ристича.

    «Калев» прервал серию из трех поражений подряд и поднялся в зону плей-офф, вытеснив оттуда «Зенит», у которого есть два матча в запасе. «Астана» опустилась с седьмой на восьмую позицию. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
  • 1.67
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится манчестерское дерби?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Будет ли дерби результативным?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Останется ли «Реал» на вершине таблицы?
  • «Бетис» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Павел Бучневич Хоккей НХЛ. Два ассиста Бучневича, голы Кучерова и СергачеваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 марта 10:480
  • 13:43
    • Стали известны арбитры на матчи ЛЧ 10 марта
  • 08:29
    • Cуд продлил арест Роналдиньо в Парагвае
  • 08:13
    • «Наполи» хочет купить форварда «Реала»
    «Барселона» Футбол Примера. «Атлетико» не справился с «Севильей», «Барса» одолела «Реал Сосьедад»Обзор матчей 27 тура испанской Примеры 00:550
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Ростов огорчить ЦСКА дома?
  • 3.67
    •
  • 14:29
    • «Тоттенхэм» нацелился на игрока «Рейнджерс»
  • 14:14
    • «Калев» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
  • 13:26
    • Абрахам отклонил очередное предложение «Челси» о продлении контракта
    Бруну Фернандещ Футбол Идеальное усиление для Сульшера. Бруну Фернандеш уже изменил «МЮ»Португальский футболист сразу же начал оказывать влияние на игру команды Вчера в 14:550
  • 22:24
    • «Барселона» вырвала победу у «Реал Сосьедада»
  • 13:10
    • «Ман Сити» хочет продлить контракт с де Брейне
  • 12:54
    • «Рубин» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы команд
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.00
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сочи — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Колос — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Леванте — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Ренн — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •