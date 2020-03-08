«Калев» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
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Самым результативным в составе победителей стал Кайл Виналес, собравший коллекцию из 26 очков, 5 подборов и 9 передач. Дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов в активе Янари Йоэсаара.
У «Астаны» дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов на счету Душана Ристича.
«Калев» прервал серию из трех поражений подряд и поднялся в зону плей-офф, вытеснив оттуда «Зенит», у которого есть два матча в запасе. «Астана» опустилась с седьмой на восьмую позицию. 0