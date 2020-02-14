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    «Бостон» в двух овертаймах обыграл «Клипперс», «Нью-Орлеан» проиграл «Оклахоме»

    Баскетбол НБА Бостон Селтикс Лос-Анджелес Клипперс Оклахома-Сити Тандер
    «Бостон» по итогам двух овертаймов обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в домашнем матче — 141:133 2ОТ (30:32, 30:26, 31:29, 23:27, 13:13, 14:6).

    «Бостон» — «Клипперс»
    «Бостон» — «Клипперс»

    В составе победителей самым результативным стал Джейсон Тейтум, набравший 39 очков. Гордон Хэйворд оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.

    Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Лу Уильямс, набравший 35 очков. По дабл-даблу оформили Кавай Леонард (28 очков и 11 подборов) и Монтрезл Харрелл (24 очка и 13 подборов).

    «Бостон» одержал восьмую победу за последние девять игр. «Клипперс» в свою очередь потерпели третье поражение за последние четыре матча.

    «Бостон» (38-16) идет третьим на Востоке, «Клипперс» (37-18) — третий на Западе.

    В другом матче дня «Нью-Орлеан» дома уступил «Оклахоме» со счетом 118:123 (30:29, 28:37, 35:32, 25:25).

    Первый номер драфта НБА-2019 Зайон Уильямсон обновил рекорд карьеры, набрав 32 очка. Еще 24 очка за «Пеликанс» набрал Джей Джей Редик.

    У «Тандер» 29 очков заработал Данило Галлинари, по дабл-даблу оформили Крис Пол (14 очков, 12 передач, 8 подборов) и Стивен Адамс (11 очков, 11 подборов).

    «Оклахома» выиграла впервые за три матча и прервала победную серию «Пеликанс» из трех игр.

    «Нью-Орлеан» (23-32) — 11-й на Западе, «Оклахома» (33-22) — седьмая. 0

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