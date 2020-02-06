ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарНеймар снова веселится. Его больше не обременяет погоня за Месси и Роналду
  • 17:56
    • Месси надеется на уход Бартомеу из «Барселоны»
  • 17:16
    • Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
  • 17:03
    • «Краснодар» хочет арендовать нападающего «Бордо»
  • 15:20
    • Клубы АПЛ вернули прежний срок летнего трансферного окна
  • 14:35
    • СМИ: Слуцкий пытается переманить Кокорина в «Рубин»
    Все новости спорта

    Робинсон вернулся в «Химки»

    Баскетбол Химки Лига ВТБ
    Тяжелый форвард Томас Эрл Робинсон вернулся в подмосковные «Химки», сообщает клубная пресс-служба.

    Томас Эрл Робинсон
    Томас Эрл Робинсон

    28-летний американец подписал контракт на 1 месяц с возможностью продления соглашения до конца нынешнего сезона.

    «Мы ищем игроков на позицию четвертого-пятого номера, и Робинсон должен нам помочь. Это "большой" игрок, а в связи с потерями Гилла и Эванса нам очень нужен баскетболист такого плана.

    Пока мы подписываем его на месяц и посмотрим, что он может, так как не знаем, в какой форме он находится. Все же Робинсон не играет с декабря, когда уехал из Китая.

    Это риск, но принимать меры нужно сейчас», — прокомментировал трансфер главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.

    В нынешнем сезоне Робинсон выступал за китайский клуб «Сычуань Блю Уэйлз». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • «Атлетик» — «Барселона»
  • 1.77
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барселона» выбить «Атлетик» из Кубка Испании?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Удачно ли выступит Россия в Хельсинки?
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Как «Реал» сыграет в четвертьфинале Кубка Испании?
  • «Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Дело чести. Почему Месси раскритиковал Абидаля и к чему это приведет?В «Барселоне» разгорелся конфликт между Лео Месси и спортивным директором Эриком Абидалем Вчера в 16:330
  • 09:24
    • «Кристал Пэлас» возобновил интерес к Чалову
  • 19:58
    • Робинсон вернулся в «Химки»
  • 19:55
    • «Оренбург» обыграл «Спартак» из Юрмалы
    «Реал» Зидана не проигрывает 22 матча кряду Футбол Зидан ведет «Реал» к новым вершинамЧто светит королевскому клубу? Вчера в 06:370
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Рому» штормить?
  • 3.30
    •
  • 19:40
    • Слуцкий: Счет крупный, но качество игры было среднее
  • 19:21
    • Семин: Я не знаю, продлит ли Чорлука контракт с «Локомотивом»
  • 18:58
    • Фетисов: Предложение «Спартака» по Соболеву было самым выгодным
    Павел Мамаев Футбол «Ростов» заиграл. Мамаев идеально вписался в команду Карпина«Желто-синие» на Кубке «Матч Премьер» без особых проблем разобрались с «Партизаном» 04/02/2020 в 23:180
  • 18:51
    • Кокорин: Моё будущее зависит только от меня
  • 18:35
    • Слуцкий прокомментировал интерес «Рубина» к Кокорину
  • 18:08
    • «Ахмат» в товарищеском матче обыграл «Лудогорец»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.94
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Филадельфия — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Айлендерс — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Анже — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Алавес — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.30
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •