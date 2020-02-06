Робинсон вернулся в «Химки»

Тяжелый форвардвернулся в подмосковные, сообщает клубная пресс-служба

28-летний американец подписал контракт на 1 месяц с возможностью продления соглашения до конца нынешнего сезона.

«Мы ищем игроков на позицию четвертого-пятого номера, и Робинсон должен нам помочь. Это "большой" игрок, а в связи с потерями Гилла и Эванса нам очень нужен баскетболист такого плана.

Пока мы подписываем его на месяц и посмотрим, что он может, так как не знаем, в какой форме он находится. Все же Робинсон не играет с декабря, когда уехал из Китая.

Это риск, но принимать меры нужно сейчас», — прокомментировал трансфер главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.

В нынешнем сезоне Робинсон выступал за китайский клуб «Сычуань Блю Уэйлз». 0