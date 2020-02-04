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    «Клипперс» обыграли «Сан-Антонио», «Миннесота» продлила серию поражений

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Сан-Антонио Спёрс Сакраменто Кингз Миннесота Тимбервулвз
    «Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:105 (29:39, 25:24, 31:19, 23:23).

    «Клипперс» — «Сан-Антонио»
    «Клипперс» — «Сан-Антонио»

    В составе победителей 22 очка набрал Кавай Леонард, дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов сделал Пол Джордж. За «Сперс» 27 очков набрал Ламаркус Олдридж, еще 26 — Демар Дерозан. «Клипперс» выиграли 4-й матч из последних 5.

    В другом матче «Сакраменто» вырвал победу у «Миннесоты» — 113:109 (29:20, 36:30, 28:34, 20:25).

    Самым результативным игроком матча стал защитник «королей» Де`Аарон Фокс — у него 31 очко. «Сакраменто» одержал вторую победу за последние три матча. «Миннесота» в свою очередь потерпела 12-е поражение подряд. 0

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