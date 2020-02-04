«Майами» разгромил «Филадельфию», «Голден Стэйт» выиграл второй матч подряд

разгромилв матче регулярного чемпионата НБА — 137:106 (30:26, 26:26, 41:25, 40:29).

За победителей 38 очков набрал Джимми Батлер, еще 24 — Горан Драгич, а Бэм Адебайо сделал дабл-дабл из 18 очков и 11 передач. За «Филадельфию» дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов оформил Джоэль Эмбиид.

«Сиксерс» потерпели третье поражение подряд.

«Майами» (34-15) — четвертый на Востоке, «Филадельфию» (31-20) — шестая.

В другом матче дня «Голден Стэйт» на выезде победил «Вашингтон» — 125:117 (40:36, 32:27, 27:23, 26:31).

Самым результативным у победителей стал Алек Беркс, набравший 30 очков, еще 22 заработал Гленн Робинсон. У проигравших 43 очка на счету Брэдли Била.

«Воины» выиграли второй матч подряд, но остаются на последнем месте в регулярном чемпионате. «Вашингтон» идет десятым на Востоке.

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Орландо» 100:112 (24:25, 30:31, 23:29, 23:27)

«Индиана» — «Даллас» 103:112 (22:25, 33:28, 22:29, 26:30)

«Кливленд» — «Нью-Йорк» 134:139 ОТ (37:33, 25:30, 38:32, 27:32, 7:12)

«Бруклин» — «Финикс» 119:97 (35:31, 20:21, 35:21, 29:24)

«Атланта» — «Бостон» 115:123 (34:28, 28:32, 22:35, 31:28)

«Майами» — «Филадельфия» 137:106 (30:26, 26:26, 41:25, 40:29)

«Мемфис» — «Детройт» 96:82 (36:32, 17:21, 19:10, 24:19) 0