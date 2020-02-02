«Лейкерс» победили «Сакраменто», «Клипперс» одолели «Миннесоту»

В матче регулярного чемпионата НБАуступил на своем паркетесо счетом 113:129 (22:44, 42:37, 25:23, 24:25).

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Дэвис с 21 очком. На счету Леброна Джеймса трипл-дабл из 15 очков, 10 подборов и 11 передач.

У «Кингз» больше всех набрал Де’Аарон Фокс — 24 очка. В активе Бадди Хилда 22 очка.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает первое место в Западной конференции, «Сакраменто» — 13-е.

В другом матче дня «Лос-Анджелес Клипперс» дома переиграл «Миннесоту» — 118:106 (40:32, 22:23, 36:31, 20:20)

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, записавший в свой актив 31 очко. При этом ему удалось показать лучший результат в истории «Клипперс», набрав 30+ очков в 9 играх подряд.

«Клипперс» одержали третью победу за последние четыре матча. В следующей игре «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с «Сан-Антонио Спёрс».

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает третье место в Западной конференции. «Миннесота» — 14-я.

Другие результаты:

«Орландо» — «Майами» — 89:102 (25:28, 24:29, 18:19, 22:26)

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 85:92 (11:24, 28:26, 32:22, 14:20)

«Бостон» — «Филадельфия» — 116:95 (32:19, 27:32, 27:16, 30:28)

«Даллас» — «Атланта» — 123:100 (36:26, 26:23, 35:23, 26:28)

«Кливленд» — «Голден Стэйт» — 112:131 (32:31, 27:30, 19:44, 34:26)

«Сан-Антонио» — «Шарлотт» — 114:90 (30:28, 20:35, 29:11, 35:16)

«Вашингтон» — «Бруклин» — 113:107 (27:36, 32:25, 22:23, 32:23) 0