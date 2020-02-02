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    «Лейкерс» победили «Сакраменто», «Клипперс» одолели «Миннесоту»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Клипперс Сакраменто Кингз Миннесота Тимбервулвз Вашингтон Уизардс Бруклин Нетс Шарлотт Хорнетс Сан-Антонио Спёрс Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Атланта Хоукс Даллас Маверикс Бостон Селтикс Филадельфия Сиксерс Индиана Пэйсерс Нью-Йорк Никс Орландо Мэджик Майами Хит
    В матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто» уступил на своем паркете «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 113:129 (22:44, 42:37, 25:23, 24:25).

    «Сакраменто» — «Лейкерс»
    «Сакраменто» — «Лейкерс»

    Самым результативным в составе победителей стал Энтони Дэвис с 21 очком. На счету Леброна Джеймса трипл-дабл из 15 очков, 10 подборов и 11 передач.

    У «Кингз» больше всех набрал Де’Аарон Фокс — 24 очка. В активе Бадди Хилда 22 очка.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает первое место в Западной конференции, «Сакраменто» — 13-е.

    В другом матче дня «Лос-Анджелес Клипперс» дома переиграл «Миннесоту» — 118:106 (40:32, 22:23, 36:31, 20:20)

    Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, записавший в свой актив 31 очко. При этом ему удалось показать лучший результат в истории «Клипперс», набрав 30+ очков в 9 играх подряд.

    «Клипперс» одержали третью победу за последние четыре матча. В следующей игре «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с «Сан-Антонио Спёрс».

    «Лос-Анджелес Клипперс» занимает третье место в Западной конференции. «Миннесота» — 14-я.

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Майами» — 89:102 (25:28, 24:29, 18:19, 22:26)
    «Индиана» — «Нью-Йорк» — 85:92 (11:24, 28:26, 32:22, 14:20)
    «Бостон» — «Филадельфия» — 116:95 (32:19, 27:32, 27:16, 30:28)
    «Даллас» — «Атланта» — 123:100 (36:26, 26:23, 35:23, 26:28)
    «Кливленд» — «Голден Стэйт» — 112:131 (32:31, 27:30, 19:44, 34:26)
    «Сан-Антонио» — «Шарлотт» — 114:90 (30:28, 20:35, 29:11, 35:16)
    «Вашингтон» — «Бруклин» — 113:107 (27:36, 32:25, 22:23, 32:23) 0

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