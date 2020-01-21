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    «Лейкерс» крупно проиграл «Бостону», «Сан-Антонио» одолел «Финикс»

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    «Бостон» прервал серию из трех поражений, одолев «Лос-Анджелес Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 139:107 (33:30, 36:25, 35:25, 35:27).

    «Бостон» — «Лейкерс»
    «Бостон» — «Лейкерс»

    Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тэйтум — 27 очков, по 20 набрали Кемба Уокер и Джайлен Браун.

    У «Лейкерс» 18 очков заработал Джавэйл Макги, Леброн Джеймс сделал дабл-дабл из 15 очков и 13 передач.

    «Лейкерс» (34-9) — лидер Западной конференции, «Бостон» (28-14) — четвертый на Востоке.

    В другом матче дня «Финикс» на своем паркете уступил «Сан-Антонио» — 118:120 (26:28, 25:38, 32:30, 35:24).

    Лучшей результативностью в составе победителей отметился Деррик Уайт, набравший 25 очков. Брин Форбс записал в свой актив 24 очка.

    В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Девин Букер, набравший 37 очков. Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов.

    «Санз» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Сперс» в свою очередь одержал вторую победу подряд.

    «Сан-Антонио» (19-23) — девятый на Западе, «Финикс» (18-25) — десятый.

    Другие результаты:

    «Вашингтон» — «Детройт» 106:100 (30:35, 30:23, 23:23, 23:19)
    «Атланта» — «Торонто» 117:122 (25:36, 35:21, 22:26, 35:39)
    «Бруклин» — «Филадельфия» 111:117 (32:29, 36:35, 23:26, 20:27)
    «Кливленд» — «Нью-Йорк» 86:106 (26:26, 24:23, 14:30, 22:27)
    «Шарлотт» — «Орландо» 83:106 (27:19, 18:32, 20:21, 18:34)
    «Милуоки» — «Чикаго» 111:98 (30:23, 23:29, 31:25, 27:21)
    «Хьюстон» — «Оклахома» 107:112 (25:22, 39:35, 23:14, 20:41)
    «Мемфис» — «Нью-Орлеан» 116:126 (30:31, 20:38, 27:29, 39:28)
    «Майами» — «Сакраменто» 118:113 ОТ (21:24, 35:34, 20:20, 29:27, 13:8)
    «Миннесота» — «Денвер» 100:107 (29:26, 25:29, 25:26, 21:26)
    «Юта» — «Индиана» 118:88 (29:23, 27:21, 24:19, 38:25) 0

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