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    Куртинайтис: Матч против «Реала» — одна из лучших наших игр

    Баскетбол Химки Евролига Реал М
    Главный тренер БК «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал победу над «Реалом» в матче 20-го тура Евролиги со счетом 102:94.

    Римас Куртинайтис
    Римас Куртинайтис

    «Прежде всего хочу поздравить нашу команду и игроков за проделанную работу. После нескольких поражений нелегко собраться и сыграть против такой хорошей команды, как мадридский "Реал", и к тому же победить. Отличная работа!

    В этом сезоне у нас было немало хороших матчей, однако в плане важности, не скрою, мы рассчитывали на победы над "Зенитом" и "Валенсией", потому что играли дома, и это соперники нашего уровня.

    Что касается матча против "Реала", то и по важности, и по качеству это, пожалуй, одна из наших лучших игр. Не так давно мы еще провели хороший матч против ЦСКА, и эти два матча я считаю одними из лучших на данный момент.

    У нас имеются большие проблемы в третьей четверти. Именно в ней случается самая большая "дыра", мы это знаем, говорим об этом на тренировках и собраниях, и сегодня после первой половины мы особенно подчеркнули, что третья четверть — самая главная.

    Были моменты, когда и мы, и "Реал" забили сложные мячи. Хорошо, что обменялись этими бросками. В принципе, мы контролировали всю игру и имели достаточно большую разницу. Конечно, можно было лучше сыграть в концовке.

    Иногда нас упрекают за игру в защите, потому что судят по забитым очкам. Всем кажется, что мы не защищались, но я думаю, что мы проделали очень хорошую работу в защите, просто в нескольких матчах мы пропускали много очков за последнюю минуту, имея отрыв, достаточный, чтобы выиграть.

    И сегодня за минуту мы пропустили 12 очков, из-за чего так выглядит итоговый результат. В целом же, думаю, выиграли мы заслуженно», — цитирует Куртинайтиса сайт БК «Химки».

    «Химки», прервав в Евролиге серию из четырех поражений, находятся на 10-м месте, одержав 9 побед в 20 турах. «Реал» занимает вторую позицию, выиграв 15 матчей из 20. 0

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