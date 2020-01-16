«Химки» победили «Реал» в Евролиге

Подмосковныев домашнем матче 20-го тура Евролиги обыграли мадридскийсо счетом 102:94 (25:21, 30:23, 25:25, 22:25).

Самым результативным игроком матча стал защитник подмосковной команды Алексей Швед, на счету которого дабл-дабл — 21 очко и 13 передач. 15 очков набрал Девин Букер.

В составе «Реала» 20 очков записал на свой счет бывший форвард «Химок» Джордан Микки.

«Химки» находятся на 10-м месте, одержав 9 побед в 20 турах. «Реал» находится на второй позиции, выиграв 15 матчей из 20. В прошлом туре 14 января мадридцы уступили в Москве ЦСКА.

23 января «Химки» сыграют в Испании с «Басконией». «Реал» 24 января примет лидера Евролиги турецкий «Анадолу Эфес». 0