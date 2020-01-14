«Оклахома» переиграла «Миннесоту», «Филадельфия» проиграла «Индиане»

В матче регулярного чемпионата НБАна выезде победиласо счетом 117:104 (30:33, 33:27, 29:19, 25:25).

В составе победителей трипл-дабл оформил Шай Жильжо-Александер — у него 20 очков, 20 подборов и 10 передач. Данило Галлинари набрал 30 очков, Стивен Адамс сделал дабл-дабл — 13 очков, 11 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Наз Реид, набравший 20 очков.

«Миннесота» потерпела третье поражение за последние четыре игры. «Оклахома» в свою очередь одержала третью победу за последние четыре встречи.

«Оклахома» (23-17) идет седьмой на Западе, «Миннесота» (15-24) — 12-я.

В другом матче дня «Индиана» переиграла «Филадельфию» — 105:91 (22:23, 18:26, 29:20, 32:26).

В составе победителей по 21 очку набрали Ти Джей Уоррен и Малкольм Брогдон. По дабл-даблу сделали Майлз Тернер (14 очков, 10 подборов) и Домантас Сабонис (10 очков, 16 подборов).

У проигравших дабл-даблы оформили Бен Симмонс (24 очка, 14 подборов) и Тобиас Харрис (15 очков, 11 подборов).

«Индиана» (25-15) — пятая на Востоке, «Филадельфию» (25-16) — шестая.

Другие результаты:

«Детройт» — «Нью-Орлеан» 110:117 ОТ (23:32, 29:31, 25:26, 25:13, 8:15)

«Бостон» — «Чикаго» 113:101 (28:14, 27:23, 28:34, 30:30)

«Портленд» — «Шарлотт» 115:112 (25:26, 37:20, 29:43, 24:23)

«Сакраменто» — «Орландо» 112:114 (25:33, 27:32, 33:21, 27:28)

«Лейкерс» — «Кливленд» 128:99 (21:27, 26:21, 37:22, 44:29) 0