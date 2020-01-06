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    «Клипперс» одолели «Нью-Йорк», «Финикс» уступил «Мемфису»

    Баскетбол НБА Финикс Санз Мемфис Гриззлиз Миннесота Тимбервулвз Кливленд Кавальерс Майами Хит Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Клипперс Нью-Йорк Никс
    В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке одолел «Нью-Йорк» со счетом 135:132 (29:45, 47:24, 38:31, 21:32).

    «Клипперс» — «Нью-Йорк»
    «Клипперс» — «Нью-Йорк»

    Отметим, что по ходу встречи калифорнийцы отыграли отставание в 16 очков.

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Монтрезл Харрелл, набравший 34 очка. По 32 очка заработали Пол Джордж и Лу Уильямс. Кавай Леонард пропускал эту встречу. У «Никс» 38 очков заработал Маркус Моррис, еще 24 — Ар Джей Барретт.

    «Клипперс» (26-12) идет четвертым в Западной конференции, «Нью-Йорк» (10-26) — 14-й на Востоке.

    В другом матче дня «Финикс» дома уступил «Мемфису» — 114:121 (31:27, 26:35, 20:34, 37:25).

    Лидером по результативности стал защитник «Санз» Девин Букер, на его счету 40 очков, 2 подбора и 6 передач. В составе «Гриззлиз» — центровой Йонас Валанчюнас (30 очков, 8 подборов и 4 передачи).

    Дабл-даблы оформили игроки хозяев — форвард Келли Убре (17 очков, 10 подборов и 1 передача) и центровой Деандре Эйтон (14 очков, 11 подборов и 3 передачи).

    «Финикс» (14-22) занимает 12-е место в Западной конференции. «Мемфис» (15-22) — 10-е.

    Другие результаты:

    «Майами» — «Портленд» 122:111 (31:19, 34:27, 29:35, 28:30)
    «Кливленд» — «Миннесота» 103:118 (20:24, 28:42, 31:28, 24:24) 0

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