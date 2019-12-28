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    «Бостон» одержал пятую победу подряд, «Филадельфия» уступила «Орландо»

    Баскетбол НБА Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Орландо Мэджик Филадельфия Сиксерс Шарлотт Хорнетс Оклахома-Сити Тандер Атланта Хоукс Милуоки Бакс Голден Стэйт Уорриорз Финикс Санз Майами Хит Индиана Пэйсерс
    «Бостон Селтикс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Джейлен Браун
    Джейлен Браун

    Встреча, которая прошла на арене «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 129:117 (33:22, 29:25, 30:34, 37:36).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «кельтов» Джейлен Браун, который набрал 34 очка, сделал 9 подборов и 2 передачи. Джейсон Тейтум отметился 30 баллами.

    Лидером по результативности в составе «Кавальерс» стал Кевин Лав — 30 очков, 7 подборов и 4 передачи.

    Для «Селтикс» эта победа стала пятой подряд в регулярном чемпионате.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает второе место (22 победы, 7 поражений), а «Кливленд» — 13-е (9 побед, 22 поражения).

    «Бостон» — «Кливленд»

    В еще одном матче «Орландо Мэджик» у себя дома одолел «Филадельфию Сиксерс» — 98:97 (19:21, 27:26, 25:21, 27:29).

    Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Эван Фурнье, набравший 20 очков. Дабл-даблы на свой счет записали Аарон Гордон, в активе которого 19 очков и 11 подборов, и Никола Вучевич — 16 очков и 12 подборов.

    У гостей Джоэл Эмбиид и Тобиас Харрис набрали по 24 очка и 11 подборов.

    «Филадельфия» занимает пятое место в Восточной конференции (23 победы, 11 поражений), а «Орландо» — восьмое (14 побед, 17 поражений).

    «Орландо» — «Филадельфия»

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Оклахома» — 102:104 ОТ (18:26, 25:27, 22:19, 29:22, 8:10)
    «Атланта» — «Милуоки» — 86:112 (19:32, 21:31, 23:21, 23:28)
    «Голден Стэйт» — «Финикс» — 105:96 (25:29, 18:22, 23:27, 39:18)
    «Майами» — «Индиана» — 113:112 (25:27, 33:28, 26:27, 29:30) 0

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