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    «Хьюстон» обыграл «Кливленд», «Орландо» уступил «Лейкерс»

    Баскетбол НБА Кливленд Кавальерс Хьюстон Рокетс Орландо Мэджик Лос-Анджелес Лейкерс Миннесота Тимбервулвз Юта Джаз Чикаго Буллз Атланта Хоукс Бруклин Нетс Шарлотт Хорнетс Торонто Рэпторс Лос-Анджелес Клипперс Индиана Пэйсерс Бостон Селтикс
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд» дома проиграл «Хьюстону» со счетом 110:116 (29:35, 28:29, 25:24, 28:28).

    Джеймс Харден
    Джеймс Харден

    Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 55 очков. Расселл Уэстбрук записал в свой актив 23 очка. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов.

    В составе проигравшей команды самым результативным стал Кевин Портер, набравший 24 очка. Кевин Лав оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

    «Кливленд» потерпел восьмое поражение подряд. «Хьюстон» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

    В другом матче дня «Орландо» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» — 87:96 (9:26, 29:25, 27:18, 22:27)

    Главным героем встреча стал игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл из 25 очков, 11 подборов и 10 передач. Энтони Дэвис собрал дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.

    В составе проигравшей команды самым результативным стал Джонатан Айзек, набравший 19 очков. Аарон Гордон оформил дабл-дабл из 14 очков и 14 подборов.

    «Орландо» потерпел второе поражение кряду. «Лейкерс» в свою очередь одержал пятую победу подряд.

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Бостон» 122:117 (30:32, 31:25, 23:37, 38:23)
    «Торонто» — «Клипперс» 92:112 (32:27, 14:37, 25:24, 21:24)
    «Бруклин» — «Шарлотт» 108:113 (34:26, 30:27, 22:31, 22:29)
    «Чикаго» — «Атланта» 136:102 (37:33, 29:19, 40:35, 30:15)
    «Миннесота» — «Юта» 116:127 (23:25, 36:34, 24:38, 33:30) 0

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