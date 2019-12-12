«Хьюстон» обыграл «Кливленд», «Орландо» уступил «Лейкерс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАдома проигралсо счетом 110:116 (29:35, 28:29, 25:24, 28:28).

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 55 очков. Расселл Уэстбрук записал в свой актив 23 очка. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Кевин Портер, набравший 24 очка. Кевин Лав оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

«Кливленд» потерпел восьмое поражение подряд. «Хьюстон» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

В другом матче дня «Орландо» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» — 87:96 (9:26, 29:25, 27:18, 22:27)

Главным героем встреча стал игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл из 25 очков, 11 подборов и 10 передач. Энтони Дэвис собрал дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джонатан Айзек, набравший 19 очков. Аарон Гордон оформил дабл-дабл из 14 очков и 14 подборов.

«Орландо» потерпел второе поражение кряду. «Лейкерс» в свою очередь одержал пятую победу подряд.

Другие результаты:

«Индиана» — «Бостон» 122:117 (30:32, 31:25, 23:37, 38:23)

«Торонто» — «Клипперс» 92:112 (32:27, 14:37, 25:24, 21:24)

«Бруклин» — «Шарлотт» 108:113 (34:26, 30:27, 22:31, 22:29)

«Чикаго» — «Атланта» 136:102 (37:33, 29:19, 40:35, 30:15)

«Миннесота» — «Юта» 116:127 (23:25, 36:34, 24:38, 33:30) 0