«Даллас» разгромил «Нью-Орлеан», «Хьюстон» обыграл «Финикс»

В рамках регулярного чемпионата НБАна домашней арене разгромилсо счетом 130:84 (31:28, 33:24, 40:14, 26:18).

Главным героем встречи стал форвард хозяев Лука Дончич, собравший коллекцию из 26 очков, 9 передач, 6 подборов и 1 перехвата. Дабл-даблом из 15 очков и 16 подборов отметился центровой Бобан Марьянович.

Самым результативным игроком в составе «Пеликанс» стал защитник Джей Джей Редик, набравший 15 очков. По 14 очков в активе Брэндона Ингрэма и Джру Холидея.

«Даллас» занимает второе место в Западной конференции (16 побед, 6 поражений), а «Нью-Орлеан» — 14-е (6 побед, 17 поражений).

«Даллас» — «Нью-Орлеан»

«Хьюстон Рокетс» у себя дома нанес поражение «Финикс Санз» — 115:109 (23:31, 37:21, 23:26, 32:31).

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 34 очка. Расселл Уэстбрук оформил трип-дабл из 24 очков, 14 подборов и 11 передач.

В составе проигравших самым результативным стал Девин Букер, набравший 35 очков. По дабл-даблу оформили Рики Рубио (10 очков и 12 передач) и Дарио Шарич (13 очков и 12 подборов).

«Хьюстон» занимает пятое место в Западной конференции (15 побед, 7 поражений), а «Финикс» — восьмое (10 побед, 12 поражений).

«Хьюстон» — «Финикс»

Другие результаты:

«Филадельфия» — «Кливленд» — 141:94 (36:18, 41:18, 31:26, 33:32)

«Нью-Йорк» — «Индиана» — 103:104 (27:32, 33:34, 21:23, 22:15)

«Юта» — «Мемфис» — 126:112 (32:36, 37:18, 28:30, 29:28) 0