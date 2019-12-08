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    «Даллас» разгромил «Нью-Орлеан», «Хьюстон» обыграл «Финикс»

    Баскетбол НБА Даллас Маверикс Хьюстон Рокетс Финикс Санз Филадельфия Сиксерс Кливленд Кавальерс Нью-Йорк Никс Индиана Пэйсерс Юта Джаз Мемфис Гриззлиз
    В рамках регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» на домашней арене разгромил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счетом 130:84 (31:28, 33:24, 40:14, 26:18).

    Лука Дончич
    Лука Дончич

    Главным героем встречи стал форвард хозяев Лука Дончич, собравший коллекцию из 26 очков, 9 передач, 6 подборов и 1 перехвата. Дабл-даблом из 15 очков и 16 подборов отметился центровой Бобан Марьянович.

    Самым результативным игроком в составе «Пеликанс» стал защитник Джей Джей Редик, набравший 15 очков. По 14 очков в активе Брэндона Ингрэма и Джру Холидея.

    «Даллас» занимает второе место в Западной конференции (16 побед, 6 поражений), а «Нью-Орлеан» — 14-е (6 побед, 17 поражений).

    «Даллас» — «Нью-Орлеан»

    «Хьюстон Рокетс» у себя дома нанес поражение «Финикс Санз» — 115:109 (23:31, 37:21, 23:26, 32:31).

    Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 34 очка. Расселл Уэстбрук оформил трип-дабл из 24 очков, 14 подборов и 11 передач.

    В составе проигравших самым результативным стал Девин Букер, набравший 35 очков. По дабл-даблу оформили Рики Рубио (10 очков и 12 передач) и Дарио Шарич (13 очков и 12 подборов).

    «Хьюстон» занимает пятое место в Западной конференции (15 побед, 7 поражений), а «Финикс» — восьмое (10 побед, 12 поражений).

    «Хьюстон» — «Финикс»

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Кливленд» — 141:94 (36:18, 41:18, 31:26, 33:32)
    «Нью-Йорк» — «Индиана» — 103:104 (27:32, 33:34, 21:23, 22:15)
    «Юта» — «Мемфис» — 126:112 (32:36, 37:18, 28:30, 29:28) 0

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