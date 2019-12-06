Евролига: «Зенит» обыграл французов, «Химки» уступили «Барселоне»

провели очередные матчи в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

«Зенит» в Санкт-Петербурге одержал победу над французским АСВЕЛом.

Самым результативным «Зенита» стал Алекс Ренфро, который набрал 16 очков и добавил к ним 8 передач.

Для «Зенита» эта победа стала третьей в сезоне. Питерцы занимают последнее место в таблице Евролиги.

«Зенит» (Россия) — АСВЕЛ (Франция) — 75:70 (17:15, 13:21, 23:13, 22:21

«Химки» на домашнем паркете проиграли «Барселоне».

Алексей Швед стал самым результативным игроком «Химок», набрав 23 очка. У «Барселоны» 28 очков на счету Николы Миротича.

В турнирной таблице «Химки» занимают восьмое место.

«Химки» (Россия) — «Барселона» (Испания) — 94:102 (22:31, 26:30, 22:23, 24:18) 0