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    Евролига: «Зенит» обыграл французов, «Химки» уступили «Барселоне»

    Баскетбол Евролига Барселона Зенит Химки
    «Зенит» и «Химки» провели очередные матчи в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

    «Зенит» — АСВЕЛ
    «Зенит» — АСВЕЛ

    «Зенит» в Санкт-Петербурге одержал победу над французским АСВЕЛом.

    Самым результативным «Зенита» стал Алекс Ренфро, который набрал 16 очков и добавил к ним 8 передач.

    Для «Зенита» эта победа стала третьей в сезоне. Питерцы занимают последнее место в таблице Евролиги.

    «Зенит» (Россия) — АСВЕЛ (Франция) — 75:70 (17:15, 13:21, 23:13, 22:21

    «Химки» на домашнем паркете проиграли «Барселоне».

    Алексей Швед стал самым результативным игроком «Химок», набрав 23 очка. У «Барселоны» 28 очков на счету Николы Миротича.

    В турнирной таблице «Химки» занимают восьмое место.

    «Химки» (Россия) — «Барселона» (Испания) — 94:102 (22:31, 26:30, 22:23, 24:18) 0

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