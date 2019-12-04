«Майами» прервал победную серию «Торонто», «Даллас» разгромил «Нью-Орлеан»

дома по итогам овертайма проигралв матче регулярного чемпионата НБА — 110:121 ОТ (23:32, 30:26, 28:25, 27:25, 2:13).

У проигравших самым результативным стал Норман Пауэлл, набравший 23 очка, еще 19 заработал Фред Ванвлит. Дабл-даблы оформили Паскаль Сиакам (15 очков, 12 подборов) и Кайл Лаури (12 очков, 11 передач).

В составе «Майами» трипл-дабл сделал Джимми Батлер — 22 очка, 13 подборов и 12 передач, также 22 очка набрал Данкан Робинсон.

Победная серия «Торонто» прервалась на отметке в семи матчей. «Майами» выиграл третью встречу кряду.

В другом матча дня «Нью-Орлеан» на домашней площадке уступил «Далласу» с разгромным счетом 97:118 (24:24, 29:35, 22:25, 22:34).

Главным героем встречи стал форвард «Далласа» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 18 подборов. 19 очков в составе победителей набрал Сет Карри, 12 — у Тима Хардуэй-младшего.

Самым результативным игроком в составе «Пеликанс» стал форвард Брэндон Ингрэм, на счету которого 24 очка.

«Пеликанс» потерпели шестое поражение кряду, «Маверикс» выиграли восьмую встречу из последних девяти.

Другие результаты:

«Кливленд» — «Детройт» 94:127 (28:32, 18:30, 22:35, 26:30)

«Вашингтон» — «Орландо» 120:127 (26:32, 28:36, 34:29, 32:30)

«Сан-Антонио» — «Хьюстон» 135:133 ОТ (27:25, 32:38, 22:34, 34:18, 20:18)

«Денвер» — «Лейкерс» 96:105 (24:28, 25:32, 27:24, 20:21) 0