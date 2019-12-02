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    УНИКС вырвал победу у ЦСКА, «Химки» разгромили «Нижний Новгород»

    Баскетбол Лига ВТБ УНИКС ЦСКА
    Казанский УНИКС в домашнем матче Единой лиги ВТБ одержал домашнюю победу над ЦСКА — 94:86 (16:23, 20:18, 26:23, 32:22).

    УНИКС

    В составе победителей 30 очков набрал защитник Эрик Макколлум, 26 очков к этому добавил форвард Рэймар Морган.

    19 очков у ЦСКА заработал защитник Майк Джеймс, также он выполнил 6 подборов и отдал 8 передач.

    Поражение стало для ЦСКА первым за шесть матчей Единой лиги и 3-м в рамках турнира. УНИКС в 9 матчах Единой лиги выиграл 5 раз и вышел на 5-е место в таблице.

    Подмосковные «Химки» крупно обыграли «Нижний Новгород». Нижегородцы на своей площадке уступили со счетом 87:113 (26:33, 18:30, 21:28, 22:22).

    Самым результативным игроком «Химок» стал защитник Алексей Швед, набравший 23 очка и отдавший 7 передач партнерам. Форвард Джереми Эванс отметился 21 очком и 6 подборами.

    У хозяев наиболее результативно сыграл форвард Даррал Уиллис, в активе которого 16 очков и 8 подборов.

    «Химки» впервые в сезоне превысили отметку в 110 набранных очков за матч. 0

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