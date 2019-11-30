«Даллас» справился с «Финиксом», «Индиана» дожала «Атланту»

на выезде оказался сильнеев матче регулярного чемпионата НБА — 120:113 (31:25, 22:25, 36:39, 31:24).

Решающей во встрече стала заключительная четверть, в которой «Даллас» оказался сильнее — 31:24.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 42 очков, 9 подборов и 11 передач. В составе «Финикса» дабл-дабл оформил Келли Убре — 22 очка и 10 подборов.

В другом поединке «Индиана» в овертайме сломил сопротивление «Атланты» — 105:104 ОТ (22:23, 21:31, 29:11, 22:29, 11:10).

После большого перерыва «Индиана» сумела не только отыграть отставание, но и выйти вперед, выиграв третью четверть со счётом 29:11. В заключительной четверти «Атланте» удалось перевести игру в овертайм, но там «Пэйсерс» все-таки оформили победу.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джереми Лэмб, набравший 20 очков. Дабл-дабл оформил Домантас Сабонис, набравший 17 очков и 12 подборов. В составе гостей 49 очков набрал Трэй Янг.

Другие результаты:

«Лейкерс» — «Вашингтон» — 125:103 (37:23, 33:26, 35:30, 20:24)

«Портленд» — «Чикаго» — 107:103 (25:28, 28:19, 28:31,26:25)

«Сан-Антонио» — «Клипперс» — 107:97 (27:30, 26:23, 29:18, 25:26)

«Майами» — «Голден Стэйт» — 122:105 (41:21, 30:37, 24:21, 27:26)

«Мемфис» — «Юта» — 94:103 (24:22, 31:18, 18:35, 21:28)

«Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 109:104 (34:26, 28:27, 17:31, 30:20)

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 95:101 (31:18, 20:21, 17:31, 27:31)

«Кливленд» — «Милуоки» — 110:119 (29:38, 18:29, 42:32, 21:20)

«Детройт» — «Шарлотт» — 107:110 (37:38, 20:24, 28:23, 22:25)

«Орландо» — «Торонто» — 83:90 (23:20, 24:20, 12:26, 24:24) 0