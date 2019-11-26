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    «Филадельфия» проиграла «Торонто», «Милуоки» обыграл «Юту»

    Баскетбол НБА Торонто Рэпторс Филадельфия Сиксерс Милуоки Бакс Юта Джаз Голден Стэйт Уорриорз Оклахома-Сити Тандер Лос-Анджелес Лейкерс Сан-Антонио Спёрс Чикаго Буллз Портленд Трэйл Блэйзерс Атланта Хоукс Миннесота Тимбервулвз Шарлотт Хорнетс Майами Хит Бостон Селтикс Сакраменто Кингз Кливленд Кавальерс Бруклин Нетс Детройт Пистонс Орландо Мэджик Индиана Пэйсерс Мемфис Гриззлиз
    «Торонто» на своей площадке победил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 101:96 (28:34, 23:15, 30:31, 20:16).

    Яннис Адетокунбо
    Яннис Адетокунбо

    За победителей 25 очков набрал Паскаль Сиакам, еще 24 — Фред Ванвлит. У «Филадельфии» 25 очков заработал Джо Ричардсон, Бен Симмонс набрал 10 очков при 14 передачах и 9 подборах, а Джоэл Эмбиид не набрал ни одного очка (0 из 11 с игры, 0 из 3 с линии штрафных), что с ним произошло впервые в карьере, и сделал 13 подборов.

    «Торонто» выиграл четвертый матч подряд и прервал аналогичную серию «Филадельфии».

    В другом матче дня «Милуоки» дома обыграл «Юту» со счетом 122:118 (23:25, 25:32, 42:26, 32:35).

    Главным героем встречи стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 50 очков и 14 подборов. Уэсли Мэттьюз записал на свой счёт 19 очков. В составе проигравшей команды самым результативным стал Боян Богданович, набравший 24 очка. Донован Митчелл набрал 20 очков.

    «Милуоки» одержал восьмую победу подряд. «Юта» в свою очередь потерпела первое поражение после серии из трех побед.

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Мемфис» 126:114 (36:27, 31:29, 37:27, 22:31)
    «Детройт» — «Орландо» 103:88 (23:31, 30:24, 25:15, 25:18)
    «Кливленд» — «Бруклин» 106:108 (26:25, 25:27, 24:29, 31:27)
    «Бостон» — «Сакраменто» 103:102 (19:22, 34:24, 22:29, 28:27)
    «Майами» — «Шарлотт» 117:100 (36:31, 33:27, 29:24, 19:18)
    «Атланта» — «Миннесота» 113:125 (30:38, 34:16, 26:39, 23:32)
    «Чикаго» — «Портленд» 94:117 (28:27, 26:35, 18:30, 22:25)
    «Сан-Антонио» — «Лейкерс» 104:114 (22:25, 34:29, 26:32, 22:28)
    «Голден Стэйт» — «Оклахома» 97:100 (28:25, 31:28, 24:21, 14:26) 0

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