«Филадельфия» проиграла «Торонто», «Милуоки» обыграл «Юту»

на своей площадке победилв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 101:96 (28:34, 23:15, 30:31, 20:16).

За победителей 25 очков набрал Паскаль Сиакам, еще 24 — Фред Ванвлит. У «Филадельфии» 25 очков заработал Джо Ричардсон, Бен Симмонс набрал 10 очков при 14 передачах и 9 подборах, а Джоэл Эмбиид не набрал ни одного очка (0 из 11 с игры, 0 из 3 с линии штрафных), что с ним произошло впервые в карьере, и сделал 13 подборов.

«Торонто» выиграл четвертый матч подряд и прервал аналогичную серию «Филадельфии».

В другом матче дня «Милуоки» дома обыграл «Юту» со счетом 122:118 (23:25, 25:32, 42:26, 32:35).

Главным героем встречи стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 50 очков и 14 подборов. Уэсли Мэттьюз записал на свой счёт 19 очков. В составе проигравшей команды самым результативным стал Боян Богданович, набравший 24 очка. Донован Митчелл набрал 20 очков.

«Милуоки» одержал восьмую победу подряд. «Юта» в свою очередь потерпела первое поражение после серии из трех побед.

Другие результаты:

«Индиана» — «Мемфис» 126:114 (36:27, 31:29, 37:27, 22:31)

«Детройт» — «Орландо» 103:88 (23:31, 30:24, 25:15, 25:18)

«Кливленд» — «Бруклин» 106:108 (26:25, 25:27, 24:29, 31:27)

«Бостон» — «Сакраменто» 103:102 (19:22, 34:24, 22:29, 28:27)

«Майами» — «Шарлотт» 117:100 (36:31, 33:27, 29:24, 19:18)

«Атланта» — «Миннесота» 113:125 (30:38, 34:16, 26:39, 23:32)

«Чикаго» — «Портленд» 94:117 (28:27, 26:35, 18:30, 22:25)

«Сан-Антонио» — «Лейкерс» 104:114 (22:25, 34:29, 26:32, 22:28)

«Голден Стэйт» — «Оклахома» 97:100 (28:25, 31:28, 24:21, 14:26) 0