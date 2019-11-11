«Торонто» прервал победную серию «Лейкерс», «Милуоки» обыграл «Оклахому»

Действующий чемпион НБАобыгралсо счетом 113:104 (29:30, 23:30, 26:18, 35:26).

11 ноября прошли семь матчей в НБА globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

По дабл-даблу в составе победителей оформили Паскаль Сиакам (24 очка, 11 подборов) и Фред Ванвлит (23 очка, 10 передач). У «Лейкерс» 27 очков набрал Энтони Дэвис, а Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 13 очков, 15 подборов, 15 передач.

«Торонто» выиграл третью встречу кряду и шестую из последних семи, победная серия «Лейкерс» прервалась на отметке в семи матчей.

В другом матче игрового дня «Оклахома» на домашней площадке уступила «Милуоки» — 119:121 (24:21, 32:29, 24:37, 39:34).

Одним из главных героев встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 16 подборов. 25 очков в составе победителей набрал Эрик Бледсо. У Брука Лопеса 15 очков и 3 блокшота.

Самым результативным игроком в составе «Оклахомы» стал защитник Деннис Шредер, который собрал коллекцию из 25 очков, 6 подборов, 5 передач и 3 перехватов.

Другие результаты:

«Орландо» — «Индиана» 102:109 (33:29, 27:22, 17:30, 25:28)

«Филадельфия» — «Шарлотт» 114:106 (33:24, 20:34, 35:23, 26:25)

«Нью-Йорк» — «Кливленд» 87:108 (19:31, 17:23, 27:24, 24:30)

«Финикс» — «Бруклин» 138:112 (37:30, 31:20, 38:30, 32:32)

«Портленд» — «Атланта» 124:113 ОТ(20:21, 26:23, 29:31, 32:32, 17:6) 0