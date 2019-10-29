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    «Голден Стэйт» одержал первую победу в сезоне, «Хьюстон» обыграл «Оклахому»

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    В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан» на своем паркете проиграл «Голден Стэйт» со счетом 123:134 (23:27, 32:45, 24:31, 44:31).

    «Голден Стэйт»
    «Голден Стэйт»

    В составе победителей трипл-дабл из 16 очков, 17 подборов и 10 передач оформил Дрэймонд Грин. Дабл-дабл из 26 очков и 11 передач собрал Стефен Карри.

    В составе проигравшей команды дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов на счету Брэндона Ингрэма.

    Отметим, что «воины» одержали первую победу в сезоне.

    В параллельной игре «Хьюстон» обыграл «Оклахому» со счетом 116:112 (22:35, 30:27, 39:18, 25:32).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джеймс Харден, набравший 40 очков. Он реализовал 21 штрафной бросок из 22.

    Расселл Уэстбрук, впервые игравший после бывшей команды, остановился в шаге от трипл-дабла — 21 балл, 12 подборов и 9 результативных передач.

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Индиана» 96:94 (33:25, 26:28, 19:18, 18:23)
    «Нью-Йорк» — «Чикаго» 105:98 (15:33, 27:19, 30:28, 33:18)
    «Торонто» — «Орландо» 104:95 (31:22, 20:24, 27:21, 26:28)
    «Атланта» — «Филадельфия» 103:105 (40:31, 25:32, 18:19, 20:23)
    «Милуоки» — «Кливленд» 129:112 (30:31, 29:21, 32:28, 38:32)
    «Сан-Антонио» — «Портленд» 113:110 (19:33, 26:18, 37:20, 31:39)
    «Сакраменто» — «Денвер» 94:101 (28:21, 25:26, 17:30, 24:24)
    «Финикс» — «Юта» 95:96 (21:28, 18:18, 31:24, 25:26)
    «Клипперс» — «Шарлотт» 111:96 (29:28, 28:26, 29:20, 25:22) 0

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