«Зенит» на выезде уступил «Калеву»

Таллинский «Калев» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл питерский «Зенит» — 84:80 (19:15, 22:26, 22:21, 21:18).

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Зенита» Густаво Айон (18 очков и 11 подборов). 16 очками отметился форвард Уилл Томас.

У победителей самым результативным игроком матча стали форвард Кристиан Китсинг и защитник Кайл Виналес, набравшие по 17 очков.

Петербуржцы потерпели второе поражение в четырех матчах, таллинцы одержали третью победу подряд.

В своем следующем матче «Калев» 26 октября сыграет в гостях с пермской «Пармой». «Зенит» 24 октября дома примет «Панатинаикос» в рамках Евролиги, а затем 27 октября в Единой лиге также дома сыграет с «Локомотивом-Кубань». 0